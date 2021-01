Assange resta in detenzione, il giudice nega la cauzione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) LONDRA, 06 GEN - Il giudice di Londra ha negato la cauzione al fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che resta così in detenzione. Il verdetto significa che Julian Assange non potrà ancora rivedere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) LONDRA, 06 GEN - Ildi Londra hato laal fondatore di WikiLeaks Julian, checosì in. Il verdetto significa che Juliannon potrà ancora rivedere ...

