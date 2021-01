Iran sul piede di guerra: legge per eliminare Israele entro il 2041 e basi USA dalla regione (Di martedì 5 gennaio 2021) Ad un anno dall’assassinio del generale Qassem Soleimani, il parlamento Iraniano prepara ad una legge per sradicare lo stato di Israele in quanto alleato degli U.S.A e a rimuovere le basi americane dal territorio Soffiano venti di guerra in Medio Oriente, precisamente nell’Iran, dove il parlamento ha presentato un disegno di legge che obbligherebbe i successivi governi Iraniani ad eliminare entro 20 anni lo stato di Israele e ad attivarsi per la rimozione delle forze americane dalla regione. A riferirlo è l’agenzia di stampa Iraniana ISNA, la quale ha riportato che la bozza di legge, denominata “Iran cambia”, prevede ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021) Ad un anno dall’assassinio del generale Qassem Soleimani, il parlamentoiano prepara ad unaper sradicare lo stato diin quanto alleato degli U.S.A e a rimuovere leamericane dal territorio Soffiano venti diin Medio Oriente, precisamente nell’, dove il parlamento ha presentato un disegno diche obbligherebbe i successivi governiiani ad20 anni lo stato die ad attivarsi per la rimozione delle forze americane. A riferirlo è l’agenzia di stampaiana ISNA, la quale ha riportato che la bozza di, denominata “cambia”, prevede ...

fabiovolpi77 : RT @Internazionale: Il governo iraniano ha annunciato di aver ripreso l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento, infrangendo l’accordo su… - Internazionale : Il governo iraniano ha annunciato di aver ripreso l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento, infrangendo l’accord… - LorenzoVita8 : #Iran dà il via all’arricchimento dell‘uranio al 20% nel sito di Fordow. I #Pasdaran hanno sequestrato una… - ribelle51 : Alessandro Di Battista presenta 'Sentieri persiani', il video-reportage sul vero volto dell'Iran: 'Oltre i cliché u… - loroscappano : Libano ???? : l'attivista @DaouMark ha ricevuto un'intimidazione tramite un proiettile lasciato sul parabrezza della… -