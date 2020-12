Fibrillazione atriale: alcolici aumentano rischio ictus (Di venerdì 25 dicembre 2020) In pazienti con Fibrillazione atriale l’elevato consumo di alcol aumenta di un terzo il rischio di ictus secondo una nuova ricerca In pazienti con Fibrillazione atriale, l’assunzione di 14 o più drink alla settimana è legata a un rischio maggiore di un terzo di problemi di salute, tra cui ictus ed embolia, secondo una ricerca… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) In pazienti conl’elevato consumo di alcol aumenta di un terzo ildisecondo una nuova ricerca In pazienti con, l’assunzione di 14 o più drink alla settimana è legata a unmaggiore di un terzo di problemi di salute, tra cuied embolia, secondo una ricerca… L'articolo Corriere Nazionale.

doctstefania : Faccia a faccia su @_anmcoTV per parlare di scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e terapia antitrimbotica… - Grunf62 : @dacatanzaro @mariogiordano5 NULLA, NO, come gli altri sì, senza distruggere l'economia. 'Per morire di questa mala… - pazienti : #Salute e #cardiologia: che fare quando il #cuore batte in modo irregolare? ?? - PISAinVIDEO : Fibrillazione atriale, Estar sigla il primo accordo in Italia, basato sull’esito clinico - bluebird19473 : @AStramezzi E la fibrillazione atriale? Rientra nelle aritmie cardiache gravi? Grazie ?? -