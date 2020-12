Fedriga, domani area gialla, ma non significa finito pericolo (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova ordinanza Fvg per evitare assembrament “Il fatto di essere stati riportati in area gialla non significa che il pericolo sia finito. Anzi, un allentamento nei comportamenti potrebbe comportare il ritorno in un regime più severo di restrizioni, senza dimenticare il volume di stress a cui sono sottoposti tutti gli operatori del sistema sanitario regionale, che ringrazio personalmente per il grande e valoroso lavoro che stanno facendo. Proprio per questi motivi abbiamo emesso un’ordinanza, al fine di porre delle limitazioni, anche sotto forma di raccomandazione, per evitare quelle situazioni di rischio che potrebbero compromettere i sacrifici fatti finora”.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, illustrando l’ordinanza contingibile e ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova ordinanza Fvg per evitare assembrament “Il fatto di essere stati riportati innonche ilsia. Anzi, un allentamento nei comportamenti potrebbe comportare il ritorno in un regime più severo di restrizioni, senza dimenticare il volume di stress a cui sono sottoposti tutti gli operatori del sistema sanitario regionale, che ringrazio personalmente per il grande e valoroso lavoro che stanno facendo. Proprio per questi motivi abbiamo emesso un’ordinanza, al fine di porre delle limitazioni, anche sotto forma di raccomandazione, per evitare quelle situazioni di rischio che potrebbero compromettere i sacrifici fatti finora”.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, illustrando l’ordinanza contingibile e ...

il_piccolo : La nuova ordinanza regionale in vigore da domani: i punti salienti illustrati oggi da Fedriga (Video Andrea Lasorte) - Isoladirab1 : FVG -LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DA DOMANI - Eleonor48801263 : RT @TgrRaiFVG: Nuova ordinanza della regione FVG. Il provvedimento alla firma oggi, in vigore da domani. 'Sconsigliato' recarsi a casa di p… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nuova ordinanza della regione FVG. Il provvedimento alla firma oggi, in vigore da domani. 'Sconsigliato' recarsi a casa di p… - TgrRaiFVG : Nuova ordinanza della regione FVG. Il provvedimento alla firma oggi, in vigore da domani. 'Sconsigliato' recarsi a… -