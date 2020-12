Covid Napoli | 29 positivi nel campo rom | screening di massa per 330 persone

Leggi su dire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) NAPOLI – Screening disposto dall’Asl Napoli 1 Centro nel campo rom della Circumvallazione esterna. Da questa mattina il personale del distretto sanitario di base di Scampia, diretto da Beniamino Picciano, e due unità Usca hanno iniziato l’attività. Saranno sottoposte a tampone 330 persone residenti nel campo nomadi dell’area Nord. L’obiettivo è di completare lo screening entro la giornata di oggi per garantire che i tamponi vengano processati immediatamente. Lo screening è stato disposto dopo la positività al Covid-19 riscontrata su due persone di etnia rom, residenti nel campo della Circumvallazione esterna, che erano state ricoverate all’ospedale Cardarelli di Napoli. Quando è emersa la positività, l’Asl ha disposto l’esecuzione dei primi tamponi nel campo rom seguendo il contact tracing, successivamente allargato ad altri residenti nel campo nomadi. Da questo primo screening è emerso che, su 65 tamponi eseguiti tra il 25 e il 30 novembre, sono risultate positive 29 persone, con una percentuale tamponi-positivi del 44,61%. Ieri pomeriggio, per far fronte a questa situazione, si è svolta una riunione che ha coinvolto Asl, prefettura, Comune e questura di Napoli, agli esiti della quale l’unità di crisi regionale della Campania ha pianificato lo screening di tutti i residenti nel campo rom, circa 330 persone, per verificare il contagio e contenere la diffusione del virus.