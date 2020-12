Anche William Barr ha ammesso che non ci sono stati brogli alle elezioni presidenziali

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)il dipartimento di Giustizia degliUniti lo ha: non ciprove a sostegno delle accuse dielettorali che avrebbero potuto cambiare il risultato delleil mese scorso. Questo è ciò che ha dichiarato, il procuratore generale della federazione, durante un’intervista ad Associated Press pubblicata martedì 1 dicembre. In aperto contrasto con le illazioni che il presidente uscente Donald Trump sta scagliando a ripetizione contro il sistema elettorale statunitense e il Partito democratico dall’Election Day del 3 novembre, nel tentativo di impedire al presidente eletto Joe Biden di prendere il suo posto alla Casa Bianca....

In un'intervista ad Associated Press, il procuratore generale degli Stati Uniti – una delle figure più fidate di Trump – ha dichiarato che le indagini sulle presunte irregolarità elettorali non hanno ...