Erminio Sinni a The Voice Senior: il cantante romano "cult" in città sbanca la trasmissione di Antonella Clerici (Di sabato 28 novembre 2020) . Una grande interpretazione, al pianoforte. Una personalità enorme, diversa dagli altri concorrenti saliti sul palco della trasmissione di Rai Uno fino a quel momento. Emozionarsi è stato un attimo: i giudici hanno subito riconosciuto le sue capacità e se lo sono conteso. Stiamo parlando dell'esibizione di Erminio Sinni a The Voice Senior. Il cantante romano – alla fine della sua esibizione – ha deciso di far parte della squadra di Loredanà Bertè. Ma a "svelare" chi fosse Erminio Sinni è stato Gigi d'Alessio che ha raccontato ai giudici quanto sia conosciuto il cantautore a Roma. «Lui ha scritto – ha detto D'Alessio – una canzone che nella Roma bene tutti conoscono a memoria, e tutti canticchiano». La canzone è "E tu sopra di Me".

