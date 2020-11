Nargi Intesa Sanpaolo | Siamo motore per lo sviluppo del Mezzogiorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Il gruppoha un ruolo diper lodel Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo. Da inizio anno abbiamo erogato alle aziende campane, calabresi, pugliesi e lucane finanziamenti a medio-lungo termine – compresi gli interventi per il Covid19 – per oltre 3 miliardi di euro”. Lo ha dichiarato Giuseppe, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di, in un'intervista all'Adnkronos. “Sempre da inizio anno, abbiamo concesso oltre 70.000 moratorie a famiglie e imprese delper un debito residuo pari a circa 6 miliardi di euro – ha proseguito– Abbiamo favorito 70 accordi di filiera in diversi settori ...