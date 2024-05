Da 3-0 a 3-3 | la Juve riacciuffa il Bologna nel finale di una partita dal sapore di Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) areggio pirotecnico al 'Dall'Ara' trantus nella gara valida per la 37/a giornata di Serie A. Calafiori sblocca il risultato al 2' con un sinistro in area di rigore, Castro raddoppia all'11'. Nella ripresa ancora Calafiori, con un elegante tocco sotto, trova il tris all'8'. La gara sembra chiusa, ma un quarto d'ora dalla fine, dopo un errore in disimpegno di Lucumì, Chiesa accorcia le distanze. Gli ospiti tornano a crederci e nel giro di due minuti, al 38' e 39', pareggiano i conti con la rete su punizione di Milik e il tiro da fuori area di Yildiz. Da segnalare tra i bianconeri il ritorno in campo di Fagioli, al 26' del secondo tempo, dopo la lunga squalifica per il caso scommesse. La squadra di Motta sale così a 70 punti, blindando il terzo posto, mentre quella di Montero - all'esordio sulla panchina della Vecchia Signora dopo l'esonero ...