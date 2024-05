Tre gol in nove minuti salvano gli ospiti nella prima partita di Serie A dopo l’uscita di Allegri

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il pareggio di Kenan Yildiz a seidalla fine ha completato una straordinaria rimonta della Juventus mentre i pesi massimi dellaA hanno recuperato dal 3-0 in svantaggio per pareggiare a Bologna e mantenere vive le loro speranze di riportare gli avversari al terzo posto nell'ultima giornata della stagione italiana. L'impressionante stagione del Bologna continua a ritmo sostenuto quando Riccardo Calafiori porta in vantaggio i padroni di casaduee Santiago Castro trasforma su cross di Dan Ndoyepiù tardi. Calafiori si libera e manda un delicato colpo sul portiere della Juve Wojciech Szczesny per il 3-0 ottol'intervallo mentre il Bologna – imbattuto in ...