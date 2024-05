Nuova ondata di maltempo a Milano - diramata allerta ross - piogge torrenziali a CityLife

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Agenzia Vista), 20 maggio 2024affronta unadidopo quella che si è abbattuta su tutto il Nord Italia negli scorsi giorni, prima della tregua: nella serata di lunedì 20 maggiosono cadute sulla città meneghina, causando non pochi disagi alla cittadinanza. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'a, invitando a evitare gli spostamenti non necessari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia . La protezione civile regionale ha diramato l’ allerta rossa per “ rischio temporali forti” dalle 14 e per “ rischio idrogeologico ” dalle 18 per la giornata di lunedì 20 maggio. A Milano sono previste forti ...

IL WIRED NEXT FEST TORNA A MILANO IL 15 E 16 GIUGNO - IL WIRED NEXT FEST TORNA A milano IL 15 E 16 GIUGNO - (mi-lorenteggio.com) milano, 20 maggio 2024 – Annunciati oggi i nuovi ospiti che parteciperanno all’undicesima edizione del Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia ...

Granelli, vasca laminazione svuotata e pronta a difendere città - Granelli, vasca laminazione svuotata e pronta a difendere città - milano, 20 MAG - Allerta rossa per rischio idrogeologico con forti piogge su milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, con perturbazione che viene da sud-ovest. Della perturbazione ampiamente ...

CPM Music Institute di Milano apre le porte per l’OPEN WEEK - CPM Music Institute di milano apre le porte per l’OPEN WEEK - DA OGGI FINO A GIOVEDÌ 23 MAGGIO IL CPM MUSIC INSTITUTE DI milano APRE LE SUE PORTE PER UNA nuova OPEN WEEK Una settimana di incontri con artisti, ...