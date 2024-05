Nubifragio su Milano e Monza - allerta rossa per le possibili esondazioni La Regione | Evitate spostamenti non necessari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un nuovosi sta abbattendo in queste ore sue sulle aree circostanti. Per le caratteristiche della perturbazione che viene da sud-ovest, la Protezione civile ha diramato nelle scorse ore l’per rischio idrogeologico. Sotto osservazione in particolare il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, soggetti a possibilecome quelle della scorsa settimana. A Cesano Maderno (e Brianza) un acquazzone si è già abbattuto nel pomeriggio: nell’arco di un’ora sono caduti in 90 millimetri di pioggia. Alcune vie, il parco Borromeo e un sottopasso sono stati chiusi e si segnalano auto in panne, cantine e box allagati. «Una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo ad una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente ...