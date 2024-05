Ricorso fondato - speranza per Assange

(Di martedì 21 maggio 2024) La giornata, tersa e luminosa, autorizzava a presagirlo. Quando, davanti alla sede dell’Alta Corte, sullo Strand, viene finalmente data la notizia che Julianpotrà finalmente ricorrere in appello contro first appeared on il manifesto.

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – ?Come in ogni pro Cedu ra di questo tipo, la Cedu ha posto delle questioni e si sta lavorando per rispondere. Noi ovviamente riteniamo il ricorso non fondato?. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano , rientrando a ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ( Cedu ) ha dichiarato «ammissibile» il ricorso contro l’Italia presentato da Mario Staderini, ex segretario dei Radicali, e da altri cittadini, secondo cui le modifiche apportate alla legge elettorale italiana ...

“Il ricorso sulla Legge elettorale è aleatorio e infondato . L’Italia la spunterà ampiamente”. Il costituzionalista Salvatore Curreri , in esclusiva a Notizie.com : “Nessuno dei tre motivi” del ricorso alla Corte europea secondo il quale le modifiche ...

Uk,un nuovo ricorso per Julian Assange - Uk,un nuovo ricorso per Julian Assange - 14.29 Uk,un nuovo ricorso per Julian Assange Julian Assange avrà la possibilità di un nuovo ricorso contro l'estradizione negli Stati Uniti: lo hanno stabilito oggi i giudici dell'Alta corte di Londra ...

Assange, la Corte di Londra concede il ricorso contro l'estradizione - Assange, la Corte di Londra concede il ricorso contro l'estradizione - La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Julian Assange avrà la possibilità di un nuovo ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti: lo hanno stabilito oggi i giudici ...

Assange, la Corte di Londra concede il ricorso contro l'estradizione negli Usa - Assange, la Corte di Londra concede il ricorso contro l'estradizione negli Usa - I magistrati, riferisce il quotidiano britannico The Guardian, hanno ritenuto fondate le argomentazioni della difesa del giornalista co-fondatore di Wikileaks sul timore di un processo non equo oltre ...