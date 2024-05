Il Bologna domina la Juve per 75' - poi finisce 3 a 3

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Illantus per 75 minuti, si porta avanti di tre gol, ma nel quarto d'ora finale stacca completamente la spina e si fa rimontare in maniera incredibile. Al Dall'Aracon un pirotecnico 3-3: da una parte segnano Calafiori (doppietta) e Castro, entrambi ai primi gol in Serie A, dall'altra invece vanno a segno Chiesa, Milik e Yildiz. La squadra di Motta getta al vento la chance di ufficializzare il terzo posto in classifica, restando appaiata a 68 punti proprio con quella di Montero, appena subentrato all'esonerato Allegri. Rimane, quindi ,in corsa per la terza piazza anche l'Atalanta, a -2 e con una gara da recuperare. E' un avvio impressionante quello dei padroni di casa, che dopo pochi istanti sfiorano subito il vantaggio con Freuler (salvataggio miracoloso di Szczesny in angolo), ...