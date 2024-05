Giovanisì in tour - un viaggio lungo 16mila chilometri per incontrare 23mila studenti

(Di martedì 21 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 - Oltre 70 tappe e 16.000 km percorsi ine in largo per la Toscana incontrando oltre 23.300e più di 1140 classi. Con l’anno scolastico in dirittura di arrivo, si concludein, ilnelle scuole toscane del progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Iniziato un anno fa, ha portato le istituzioni fuori dalle proprie mura a bordo di un camper e raccontato nelle scuole di tutte le province toscane le opportunità che la Regione offre a ragazze e ragazzi per crescere ed essere protagonisti. L’ultima tappa si è svolta a Grosseto lo scorso 16 maggio all’Isis “Leopoldo II di Lorena”. Il format, riservato alle classi coinvolte dagli Istituti, è stato organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e, con il ...

