Palermo - Mignani | A Venezia consapevoli di poter ribaltare il risultato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il tecnico delMichelecommenta la sconfitta per 1-0 contro ilnell’andata di semifinale dei playoff di Serie B: “La squadra è entrata in campo per giocarsela, ci ha provato, sotto certi aspetti abbiamo fatto meglio dell’avversario ma abbiamo preso un gol che ci ha fatto male, ma sono stati bravi loro. Ormai è andata, noi crediamo di andare adiil. Non penso che loro siano così tranquilli per la gara di ritorno, quindi credo che ci siano delle possibilità per noi, bisogna crederci. Abbiamo buttato gli ultimi minuti di partita perchè ci siamo innervositi, abbiamo ripetuto l’errore che abbiamo fatto a La Spezia. Dovevamo gestire meglio i minuti finali“. SportFace.