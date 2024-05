Il barbagianni è più piccolo e ha cambiato colore per colpa del cambiamento climatico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il climate change ha effetto anche su specie e volatili molto comuni. Ilha modificato il suo aspetto, diventando piùe cambiando ildel piumaggio del ventre. A dimostralo uno studio su oltre 5.000 esemplari conservati nei musei scientifici di tutto il mondo a partire dal 1900. Il report è stato pubblicato sulla rivista Journal of Biogeography dai ricercatori dell’Università Statale di Milano in collaborazione con l’Università di Losanna. L’animale, presente in tutti i continenti a eccezione dell’Antartide, è stato scelta come modello per studiare l’impatto del riscaldamento globale nella termoregolazione nelle specie endoterme, cioè quelle che mantengono costante la temperatura corporea a prescindere dalla temperatura ambientale. Cosa ènei ...

