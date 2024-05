Terremoto Campi Flegrei - scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il sindaco ai cittadini: "Mantenete la calma"domani, 21 maggio 2024, dopo la scossa didi magnitudo 4.4 registrata nella serata di oggi. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà - invita l'Amministrazione comunale

La nota del Sindaco Gigi Manzoni dal suo profilo facebook Sono in contatto con il Ministro e la Regione Campania. Siamo riuniti al Comune anche con la Protezione Civile Nazionale e Regionale per gestire le criticità. Vi chiedo di segnalare i ...

Il post dalla pagina ufficiale del comune a decretare la chiusura precauzionale per permettere eventuali controlli dopo gli eventi sismici Dopo le due forti scosse di Terremoto causate dal fenomeno del bradisismo ho subito attivato il (COC) ...

