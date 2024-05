Firenze - ai Georgofili al via gli incontri ‘Agricoltura 2030’

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 - Mercoledì 22 maggio alle ore 10, nella sede dell'Accademia dei, si svolgerà l'incontro "Agricoltura 2030: Visioni tecnologiche per una nuova Agricoltura". Si tratta del primo del ciclo "Agricoltura 2030" che si concluderà alla metà di luglio, data in cui dovrebbe insediarsi la nuova Commissione UE. La finalità è quella di fornire una visione del prossimo futuro e proporre alla politica indicazioni e strategie di indirizzo per il settore agricolo. "Agricoltura 2030" si articolerà in nove iniziative dedicate ai principali temi da approfondire: la difesa delle colture, la gestione del suolo e dell’acqua, le nuove tecnologie, la gestione delle foreste, le produzioni vegetali e animali, la lotta al cambiamento climatico, il trasferimento delle conoscenze, gli aspetti normativi e la prossima Pac. Al termine di ogni evento, ...

Titolo dell’iniziativa, che inizierà dalle 10 per concludersi nel pomeriggio, è “Un secolo di confronto scientifico Internazionale per il progresso della vigna e del Vino nel mondo” L'articolo Firenze : ai Georgofili l’Organizzazione Internazionale ...

