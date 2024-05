Festa Santa Rita - le celebrazioni in diretta su Tv2000

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA –, mercoledì 22 maggio a partire dalle 11.15, trasmette inda Cascia leper ladi. Dal Viale del Santuario il Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Robert F. Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, seguito dalla Supplica e dalle Benedizione delle rose dal sagrato della Basilica di. Puntata speciale del programma ‘Di buon mattino’, condotto da Giacomo Avanzi e Grazia Serra, che dalle 7.30 segue i festeggiamenti con collegamenti e ospiti: in studio il padre agostiniano Vittorino Grossi, Luciana Daqua (donna di2023), suor Pierangela Perre della congregazione delle Figlie della Divina provvidenza e la Professoressa Giulia Lombardi mentre ...

Prenderanno il via domani le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, com patrona d’Italia nel 25° anni versario della sua proclamazione come patrona d’Europa . Appuntamento alle 11 presso al Santuario-Casa di Santa Caterina in Fontebranda ...

I giovani amano chiamarlo “alle Sante”, ma il suo nome ufficiale è parco Santa Cristina . Proprio qui, nell’area verde situata in via San Biagio 1 a Treviolo , dove ragazzi e ragazze amano ritrovarsi nelle stagioni più calde, si terrà la Nascita ...

Celebrato il ventennale dell’Avis comunale di Falcone - Celebrato il ventennale dell’Avis comunale di Falcone - Una giornata di festa per tutti e di speranza per molti la celebrazione del ventennale dell’Avis comunale di Falcone che si è svolta sabato scorso nella piazza P. Romeo di Falcone. A passi di corsa de ...

C'è la festa sul Lago di Santa Giustina: 4 giovani denunciati per droga, uno arrestato, multati due uomini per aver venduto alcol a minori - C'è la festa sul Lago di santa Giustina: 4 giovani denunciati per droga, uno arrestato, multati due uomini per aver venduto alcol a minori - CLES. Si è conclusa con 1 arresto, 4 denunce e 9 sanzioni l'operazione a largo raggio effettuata dai carabinieri della compagnia di Cles, in Val di Non, effettuata per tutelare i minorenni in occasion ...

A Savigliano la comunità filippina della Granda in festa per Flores de Mayo e Santacruzan - A Savigliano la comunità filippina della Granda in festa per Flores de Mayo e santacruzan - Il prossimo 26 maggio la messa, la processione e poi balli tipici e folklore, con assaggi della cucina tradizionale ...