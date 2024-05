Juventus - Locatelli | Vincere un trofeo quasi una liberazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le parole di Manuel, centrocampista della, dopo il pareggio in rimonta per 3-3 contro il Bologna: “unè statouna, alla Juve contae portare a casa i trofei e in questi tre anni non l’abbiamo fatto. Questo è stato un passo importante da cui ripartire. L’esonero di Allegri? Sono scelte fatte dalla società, noi ragazzi dobbiamo ringraziare l’allenatore, ci ha dato tanto. Poi noi ci siamo concentrati di più sulla vittoria, bisogna godere dei momenti felici che ci sono”. SportFace.