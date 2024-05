Bologna - Calafiori | Nessun rimpianto dopo una stagione del genere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il difensore delRiccardoparla ai microfoni d DAZNil pareggio per 3-3 contro la Juventus: “Sono contento per i due gol che potevano essere importanti, peccato non aver vinto stasera ma non abbiamo rimpiantiunadel. Unamemorabile, per me così come per la squadra. Un peccato non aver vinto stasera, ma non abbiamo rimpianti. Thiago Motta? Devo solo ringraziarlo, i gol li ho cercati tutto l’anno e stasera ne sono arrivati due che sarebbero potuti essere importantissimi, ma pazienza. Ringrazio staff, compagni e ambiente, con i tifosi che mi hanno accolto da sempre benissimo. La Roma? Non so se è unnon essere rimasto, la porterò sempre nel cuore ma è stato meglio per il mio percorso”. ...