Trash Nite giovedì 25 luglio 2024 al Castello di San Giusto con Cristina D’Avena

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ideata nel 2010, laNite è il più amato e popolare live show che anima le notti triestine conquistando e coinvolgendo il pubblico con eventi musicali memorabili. Nata all’Ausonia, si è espansa nel tempo sotto la guida di Anubi Produzioni, esaurendo i biglietti più volte al Molo IV e al Magazzino 27 di Trieste e variando i format: dalla serata 80/90 allaof The Pops 2000-2009, dal “tutto italiano” al rock. Viene annunciata oggi la serata evento dellaNite in programma giovedì 25aldi Sancon, la regina delle sigle televisive dei cartoni animati, autentica icona della musica e della televisione che farà cantare e ballare il pubblico guidandolo in un indimenticabile ...