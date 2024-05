Terremoto ai Campi Flegrei - scossa di magnitudo 4 4 | è la più forte degli ultimi 40 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 21 maggio 2024) Aiè in corso uno sciame sismico, non ancora concluso, che ha fatto registrare oltre 20 terremoti nell'arco di tre ore circa. I terremoti più intensi sono stati quelli di4,4 delle 20.10, quello di3,9 delle 21.46 e quello di3,5 delle 19.51 e ancora unadi 3,1 alle 21.55. "Lo sciame sismico che nella serata di oggi è stato avvertito nell'area deicontinua a suscitare comprensibile apprensione tra gli abitanti - ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci -. Ho già sentito il prefetto di Napoli e il sindaco di Pozzuoli per accertarmi di eventuali da persone o cose. Sono in costante contatto con il nostro capo Dipartimento Fabrizio Curcio che sta ...