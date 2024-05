Buon compleanno Urbano Cairo - Emilio Carell - Paola Saluzzi…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)i,Saluzzi, Ugo Bertone, Carmen Villani, Carlo Pegorer, Simonetta Martone, Mr T (Lawrence Tureaud), Erica d’Adda, Monica Faenzi, Andrea de Marco, Giovanni Paglia, Marco Boni, Lisa Demetz, Joao Pedro Pereira Silva, Marco Carta, Michele Fedrizzi… Oggi 21 maggio compiono gli anni: Ugo Bertone, giornalista; Luciano Gatto, fumettista; Maria Grazia Ciani, grecista, traduttrice, accademica; Luciano Giorgi, avvocato, politico; Vittorio Mazzoni della Stella, politico; Carlo Andreotti, politico, giornalista; Giovanni de Nava, attore; Carmen Villani, cantante, attrice, showgirl; Ottavio Crepaldi, ex ciclista; Carlo Bertocci, pittore; Franco Catto, ex calciatore; Gianluigi Roveta, ex calciatore; Giorgio Zagnoni, musicista, ...