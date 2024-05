VIDEO – Inter - la storia si ripete | Coppa in alto e Dimarco capo ultras!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Ancora emozioni per l’che alza nuovamente al cielo il trofeo dello scudetto. Con un Federicosempre nel ruolo di specialissimo tifoso nerazzurro. EMOZIONI – L’da ormai quasi un mese festeggia lo scudetto conquistato, ma solo da poche ore ha potuto toccare con mano il traguardo raggiunto. Ieri sera a San Siro, al termine del match contro la Lazio, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno finalmente alzato al cielo la, la ventesima dellanerazzurra. I momenti emozionanti per il team della seconda stella, però, non sono ancora finiti. Stasera gliisti hanno celebrato la gioia dello scudetto, in una serata di gala organizzata nel suggestivo scenario del Palazzo Sforzesco di Milano., la festa non finisce più. E...