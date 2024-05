Allan vince la causa contro il Napoli | il club dovrà pagare l’ex azzurro - i dettagli

(Di lunedì 20 maggio 2024), emanato il verdetto dellaavviata in seguito all’ammutinamento del dicembre 2019: il centrocampista brasiliano ha vinto La stagione 2023\24 sta per volgere al termine. Ilsi giocherà la possibilità di accedere alla prossima Conference League in casail Lecce, ma bisogna sperare anche in esiti favorevoli di Cagliari-Fiorentina, Atalanta-Torino e di Atalanta-Fiorentina, match da recuperare a fine campionato. Un risultato in ogni caso più che deludente, visto che appena un anno fa capitan Di Lorenzo alzava al cielo il terzo scudetto dell’intera storia del. Una stagione sciagurata, che ha visto avvicendarsi sulla panchina dei partenopei ben tre allenatori diversi (Garcia, Mazzarri e Calzona). L’annata però non smette di rifilare delusioni alla società. Sconfitte su ogni ...

De Paola : come si può preparare una partita con un allenatore a mezzo servizio? È colpa dell’allenatore se manca un centrale difensivo degno di tal nome in sostituzione di Kim? È colpa dei giocatori se Osimhen è sicuro di andar via così come ...

Zielinski, commovente addio al Napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - Zielinski, commovente addio al napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - Il centrocampista del napoli, Piotr Zielinski, ha salutato il club azzurro con una bella e commovente lettera di addio. Piotr Zielinski, al termine della stagione, lascerà il napoli per approdare ...

Napoli, vertice per la Mondadori: «Manca un documento per aprire» - napoli, vertice per la Mondadori: «Manca un documento per aprire» - Caso Mondadori in Galleria Umberto: come anticipato su queste pagine, si è svolto ieri mattina il tavolo tecnico per provare a risolvere l’impasse della chiusura dello store ...

Terremoto, ora Napoli ha paura, scuole chiuse in 4 quartieri: «Controlli a treni e palazzi» - Terremoto, ora napoli ha paura, scuole chiuse in 4 quartieri: «Controlli a treni e palazzi» - La grande paura investe Partenope. «Prepariamo le cose da tenere pronte se dobbiamo uscire di casa stanotte – dice Stefania al marito, in zona ospedaliera –. Se succede il peggio ...