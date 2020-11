Champions League 2020 oggi, Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta alle 21 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mercoledì da dentro o fuori per l'Inter che, nella quarta giornata di Champions League , sfida a San Siro il Real Madrid . Dopo il doppio successo di Juventus e Lazio , alle 21 appuntamento da non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mercoledì da dentro o fuori per l'che, nella quarta giornata di, sfida a San Siro il. Dopo il doppio successo di Juventus e Lazio ,21 appuntamento da non ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - OptaPaolo : 5 - Álvaro #Morata ha segnato cinque gol in quattro presenze di Champions League nel 2020/21, eguagliando il suo re… - SSLazioOrg : RT @SkySport: Immobile 'Ibra e Ronaldo sono uno stimolo in più' ? - dello__98 : @padremarotta @_enz29 Bacca ha vinto 2 Europa league Torres non ne parliamo neanche. Luiz Adriano in Champions è sempre stato forte. -