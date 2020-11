Milan, Ibrahimovic crea una top 11 e schiera se stesso in tutti i ruoli (FOTO) (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una storia particolare su Instagram, riguardante una personalissima top 11 mondiale. L’attaccante svedese ha ironicamente schierato se stesso in tutti i ruoli, compresi arbitro e allenatore, suscitando ilarità tra i suoi seguaci. Ibrahimovic non è nuovo a uscite irriverenti, progettate per far sorridere i propri sostenitori e non prendersi troppo sul serio. Un infortunio muscolare ha frenato il suo impeto in Serie A, ma non di certo il suo smisurato ego. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatanha pubblicato una storia particolare su Instagram, riguardante una personalissima top 11 mondiale. L’attaccante svedese ha ironicamenteto sein, compresi arbitro e allenatore, suscitando ilarità tra i suoi seguaci.non è nuovo a uscite irriverenti, progettate per far sorridere i propri sostenitori e non prendersi troppo sul serio. Un infortunio muscolare ha frenato il suo impeto in Serie A, ma non di certo il suo smisurato ego. SportFace.

OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - milansette : Il segreto di Ibrahimovic: così trascina il Milan e ha stracciato il record di Piola - milansette : Milan, i numeri dei rossoneri senza Ibrahimovic in campo -