Covid e Natale, Boccia: «No a spostamenti come in estate. Sci? Per ora non ci sono condizioni» (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid e Natale. Ancora una frenata, dal fronte governo, su come gli italiani potranno passare il periodo delle festività. «Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 novembre 2020). Ancora una frenata, dal fronte governo, sugli italiani potranno passare il periodo delle festività. «Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori...

Corriere : ?? Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nel Dpcm del 4 dicembre ci saranno restr… - fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - La7tv : #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia naziona… - jungle1970 : @yenisey74 Ed è stato importante parlare delle ferie estive con 3000 morti al giorno, o della riapertura del campio… - GiusPecoraro : RT @APagliaccis: Superate le 50.000 vittime di #COVID19 in Italia, numeri da guerra, ma siete preoccupati e disperati perché nn potete fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid Natale, stretta su veglioni e spostamenti. Verso il sì alla messa della Vigilia Il Messaggero L'anestesista: "Le mie 12 ore in terapia intensiva guardando il terrore negli occhi dei malati"

Questa battaglia sarà vinta da medici, infermieri nonostante tutto e tutti, nonostante chi dice che la situazione migliori mentre le terapie intensive straripano, nonostante chi pensa al Natale o Capo ...

Sugli sci con la mascherina ma è scontro governo-Regioni

ROMA: I governatori premono per consentire la riapertura degli impianti almeno nelle zone gialle ed arancioni ma il governo tentenna ...

Questa battaglia sarà vinta da medici, infermieri nonostante tutto e tutti, nonostante chi dice che la situazione migliori mentre le terapie intensive straripano, nonostante chi pensa al Natale o Capo ...ROMA: I governatori premono per consentire la riapertura degli impianti almeno nelle zone gialle ed arancioni ma il governo tentenna ...