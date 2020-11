LIVE – Treviso-Cantù 24-25, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 18 novembre 2020) De’Longhi Treviso e Acqua S.Bernardo Cantù si sfidano al PalaVerde nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le due compagini hanno saltato già diverse gare ed entrambe stazionano nelle retrovie con due vittorie e tre sconfitte, il match di recupero è dunque una chance per fare un ulteriore balzo avanti. Mercoledì 18 novembre alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire tramite LIVE testuale su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Cantù 24-25 SECONDO QUARTO – Si riprende PRIMO QUARTO – Termina qui il primo quarto: 24-25 PRIMO QUARTO – Dewayne con una tripla firma il sorpasso ospite: 24-25 PRIMO QUARTO – Nuova parità: 18-18 PRIMO QUARTO – Jazz da tre punti incrementa il vantaggio ospite: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) De’Longhie Acqua S.Bernardosi sfidano al PalaVerde nel recupero della quinta giornata del campionato diA1. Le due compagini hanno saltato già diverse gare ed entrambe stazionano nelle retrovie con due vittorie e tre sconfitte, il match di recupero è dunque una chance per fare un ulteriore balzo avanti. Mercoledì 18 novembre alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire tramitetestuale su Sportface. AGGIORNA LA24-25 SECONDO QUARTO – Si riprende PRIMO QUARTO – Termina qui il primo quarto: 24-25 PRIMO QUARTO – Dewayne con una tripla firma il sorpasso ospite: 24-25 PRIMO QUARTO – Nuova parità: 18-18 PRIMO QUARTO – Jazz da tre punti incrementa il vantaggio ospite: ...

engraz : RT @il_piccolo: A Treviso l'analisi delle performance delle imprese migliori, i loro punti di forza e le prospettive in epoca Covid: bisogn… - il_piccolo : A Treviso l'analisi delle performance delle imprese migliori, i loro punti di forza e le prospettive in epoca Covid… - CorriereAlpi : [Nordest Economia] A Treviso l'analisi delle performance delle imprese migliori, i loro punti di forza e le prospet… - tribuna_treviso : [Nordest Economia] A Treviso l'analisi delle performance delle imprese migliori, i loro punti di forza e le prospet… - messveneto : Top 100 Aziende Nordest, dal live streaming a teatro le ricette per costruire il domani: A Treviso l'analisi delle… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Treviso LIVE – Treviso-Cantù, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Top 100 Costruire il Domani, le foto dell'evento in live streaming dal teatro del Monaco di Treviso

La presentazione del rapporto sulle cento aziende più performanti del Nordest è avvenuta in un evento digitale trasmesso dal Teatro di Treviso, moderato dal direttore Paolo Possamai e alla presenza de ...

Questa sera l’evento live che svela i Top 100

In diretta dalle 18 dal Teatro del Monaco di Treviso, i campioni dell’economia del Nordest. Magazine in edicola da venerdì ...

La presentazione del rapporto sulle cento aziende più performanti del Nordest è avvenuta in un evento digitale trasmesso dal Teatro di Treviso, moderato dal direttore Paolo Possamai e alla presenza de ...In diretta dalle 18 dal Teatro del Monaco di Treviso, i campioni dell’economia del Nordest. Magazine in edicola da venerdì ...