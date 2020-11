Whatsapp, novità per gli sfondi con il prossimo aggiornamento (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ultimo aggiornamento di Whatsapp introduce interessanti novità per ciò che riguarda gli sfondi delle chat: scopriamone di più Whatsapp ha introdotto un nuovo aggiornamento nella beta di Android che porta con sé diversi miglioramenti, soprattutto per ciò che riguarda gli sfondi. Secondo quanto scoperto dagli esperti di WaBetaInfo, con questa nuova versione è possibile impostare … L'articolo Whatsapp, novità per gli sfondi con il prossimo aggiornamento proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ultimodiintroduce interessanti novità per ciò che riguarda glidelle chat: scopriamone di piùha introdotto un nuovonella beta di Android che porta con sé diversi miglioramenti, soprattutto per ciò che riguarda gli. Secondo quanto scoperto dagli esperti di WaBetaInfo, con questa nuova versione è possibile impostare … L'articolo, novità per glicon ilproviene da Inews.it.

fainformazione : WhatsApp: novità per emoji, sfondi personalizzati, modalità leggi dopo, sicurezza Secondo quanto emerso, risolte a… - fainfoscienza : WhatsApp: novità per emoji, sfondi personalizzati, modalità leggi dopo, sicurezza Secondo quanto emerso, risolte a… - AmePhenix : #WhatsApp: novità per emoji, sfondi personalizzati, modalità leggi dopo, sicurezza - pistakyun : mia mamma diffida dei social, però vuole comunque mostrare a chi conosce le novità della sua vita ecco il suo nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp novità Macchinato, lo store per gli amanti del fai da te più esigenti Fortune Italia