Confcommercio Lombardia: “Bene la lettera della Regione al Governo, servono sostegni” (Di sabato 31 ottobre 2020) Confcommercio Lombardia: bene la lettera della Regione al Governo, servono più interventi di sostegno e velocemente “Bene la lettera inviata da Regione Lombardia al Presidente del Consiglio Conte che, sulla base anche delle nostre stime, chiede più flessibilità per interventi sulla spesa corrente da affiancare ai ristori del Governo”. E’ il commento di Confcommercio Lombardia alla missiva inviata a firma del Presidente della Regione Attilio Fontana al Governo, per sollecitare la possibilità di intervenire con nuove misure regionali a sostegno dei settori più duramente ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020): bene laalpiù interventi di sostegno e velocemente “Bene lainviata daal Presidente del Consiglio Conte che, sulla base anche delle nostre stime, chiede più flessibilità per interventi sulla spesa corrente da affiancare ai ristori del”. E’ il commento dialla missiva inviata a firma del PresidenteAttilio Fontana al, per sollecitare la possibilità di intervenire con nuove misure regionali a sostegno dei settori più duramente ...

Imprenditoria femminile, il sondaggio di Confcommercio. Pesa la difficoltà del momento ... donne protagoniste nelle cariche aziendali – 193 mila a Milano, 447 mila in Lombardia, + 2% nel capoluogo, + ...

Titolari di palestre, centri sportivi, centri benessere, ma anche professionisti dello sport, come i nuotatori del comitato lombardo della Federazione italiana nuoto. Con cuffiette e galleggianti per ...

