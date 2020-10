Le energie rinnovabili battono il nucleare nella riduzione delle emissioni di gas serra (Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo l’University of Sussex e l’International School of Management, nei paesi che adottano energie rinnovabili le emissioni sono state ridotte maggiormente rispetto ai paesi a maggior vocazione nucleare energie rinnovabili ed energia nucleare non hanno ragione di coesistere. Questo è il risultato di un’analisi condotta dalla University of Sussex e dall’International School of Management su ben 123 paesi nell’arco di 25 anni. I risultati evidenziano che a livello globale la produzione di energia nucleare contribuisce molto poco alla riduzione delle emissioni di carbonio: nei paesi a maggior vocazione nucleare tale riduzione ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo l’University of Sussex e l’International School of Management, nei paesi che adottanolesono state ridotte maggiormente rispetto ai paesi a maggior vocazioneed energianon hanno ragione di coesistere. Questo è il risultato di un’analisi condotta dalla University of Sussex e dall’International School of Management su ben 123 paesi nell’arco di 25 anni. I risultati evidenziano che a livello globale la produzione di energiacontribuisce molto poco alladi carbonio: nei paesi a maggior vocazionetale...

