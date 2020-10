“Trattato come una puttan*”, sfogo di Tommaso Zorzi contro gli autori del GF Vip (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è, senza ombra di dubbio, la vera anima di questo Grande Fratello Vip. L’AresGate si è “prosciugato” dopo pochissimo, idem la storiella fake con protagonisti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Per questo motivo, quando il rampollo è stato letteralmente buttato fuori dal confessionale, ha mostrato il suo sdegno sfogandosi con Guenda Goria. “Trattato... L'articolo “Trattato come una puttan*”, sfogo di Tommaso Zorzi contro gli autori del GF Vip (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020)è, senza ombra di dubbio, la vera anima di questo Grande Fratello Vip. L’AresGate si è “prosciugato” dopo pochissimo, idem la storiella fake con protagonisti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Per questo motivo, quando il rampollo è stato letteralmente buttato fuori dal confessionale, ha mostrato il suo sdegno sfogandosi con Guenda Goria. “Trattato... L'articolo “Trattatouna puttan*”,diglidel GF Vip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sunherondale : RT @l_u_cy3: La superficialità con cui hanno trattato Guenda ieri e quello che ha detto, fa ben comprendere i favoritismi a cui dobbiamo as… - C0R8N4 : RT @l_u_cy3: La superficialità con cui hanno trattato Guenda ieri e quello che ha detto, fa ben comprendere i favoritismi a cui dobbiamo as… - Ttue13 : @Wolf___90 Ma se sta a disagio dovrebbe decidere lui di andarsene, mi pare logica come cosa. Che loro abbiano dubbi… - Azzeccagarbi : RT @Stancoetriste: Aspetto un trattato su come si debba manifestare dagli stessi che sostengono 'prima non si manifestava così' - vhofame : RT @AlFraeMemi: Visto che sto incazzata nera per la puntata di merda di ieri, per le ingiustizie, per Guenda che addirittura è stata attacc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trattato come Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera