Eurozona divisa in due: cresce manifattura, anello debole il terziario (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona si rafforza ad ottobre, ma grazie al settore manifatturiero, che conferma un sentiero di espansione, mentre restano al palo i servizi, penalizzati da trasporti e attività ricettive. Lo confermano i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi del mese di ottobre. L’Indice PMI manifatturiero, elaborato da IHS Markit, è risalito a 54,4 punti dai 53,7 precedenti, risultando superiore ai 53,1 punti attesi dagli analisti. Si indebolisce invece il PMI dei servizi, attestandosi a 46,2 punti dai 48 precedenti, risultando inferiore ai 47 punti del consensus. Di conseguenza il PMI composito si porta a 49,4 punti da 50,4 precedenti (era atteso a 49,3 punti). Fra le maggiori economie europee, la Germania mostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 58 da 56,4, sopra il consensus di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’economia dell’si rafforza ad ottobre, ma grazie al settore manifatturiero, che conferma un sentiero di espansione, mentre restano al palo i servizi, penalizzati da trasporti e attività ricettive. Lo confermano i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi del mese di ottobre. L’Indice PMI manifatturiero, elaborato da IHS Markit, è risalito a 54,4 punti dai 53,7 precedenti, risultando superiore ai 53,1 punti attesi dagli analisti. Si indebolisce invece il PMI dei servizi, attestandosi a 46,2 punti dai 48 precedenti, risultando inferiore ai 47 punti del consensus. Di conseguenza il PMI composito si porta a 49,4 punti da 50,4 precedenti (era atteso a 49,3 punti). Fra le maggiori economie europee, la Germania mostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 58 da 56,4, sopra il consensus di ...

