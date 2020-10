Nigeria, l’esercito spara sui manifestanti. Sui social scatta la solidarietà delle star dello showbiz (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non solo Onu e Ue, anche le star dello spettacolo si schierano contro la repressione delle proteste in Nigeria che nelle ultime ore tanta preoccupazione ha destato ai piani alti della politica internazionale. Le proteste sono nate dagli abusi della polizia e sono poi sfociate in una contestazione del sistema di governo. Nelle prime ore di un coprifuoco imposto sullo Stato di Lagos, l’esercito ha sparato per disperdere un raduno di un migliaio di persone. I media Nigeriani hanno parlato di «massacro», mentre Amnesty International ha denunciato la morte di almeno 12 persone in due raduni. Sono 30 le vittime delle quasi due settimane di proteste. October 20, 2020 Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto alle ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non solo Onu e Ue, anche lespettacolo si schierano contro la repressioneproteste inche nelle ultime ore tanta preoccupazione ha destato ai piani alti della politica internazionale. Le proteste sono nate dagli abusi della polizia e sono poi sfociate in una contestazione del sistema di governo. Nelle prime ore di un coprifuoco imposto sullo Stato di Lagos, l’esercito hato per disperdere un raduno di un migliaio di persone. I mediani hanno parlato di «massacro», mentre Amnesty International ha denunciato la morte di almeno 12 persone in due raduni. Sono 30 le vittimequasi due settimane di proteste. October 20, 2020 Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto alle ...

