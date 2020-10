Mertens | “Dobbiamo essere svegli | serviranno tante motivazioni”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dries, alla vigilia della gara contro l‘AZ Alkamaar, gara valida per l’Europa League ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante del Napoli: “Domanimotivazioni, ci siamo allenati per molti giorni e si vede che stiamo ancora cercando come sfruttare al meglio il nuovo modulo. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite, è un periodo brutto questo ma dobbiamo restare positivi. Ho sfiorato l’Europa League sì, dobbiamo vedere anche l’esempio dell’Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è imporper noi e per tanti giocatori, molti hanno fame di giocare. La cosa che mi piace del mister e del suo staff sono gli allenamenti. Con la spalla sto bene. Avversari? Loro sono molto forti, se non sei ...