Lecco | l' inquinamento costa 60 milioni di euro all' anno | è il 7% del pil cittadino

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ottobre 2020 " L'ogni60di. A ognilecchese lo smog provoca danni per 1.300a testa, tra spese dei ricoveri in ospedale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecco inquinamento

IL GIORNO

Ogni abitante di Lecco ogni anno paga 1.300 euro a testa per ricoveri in ospedale, cure mediche e perdita di benessere per lo smog provocato dal traffico e dalla mancanza di mezzi di trasporto pubblic ...Granelli descrivendo il potenziamento della Metro di Milano attacca l'assessore dei trasporti della Regione e invita ad aumentare i treni di Trenord ...