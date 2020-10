Covid-19, Spagna primo paese in Europa con oltre un milione di casi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Spagna è diventata il primo paese dell'Europa occidentale a registrare più di un milione di infezioni da coronavirus dall'inizio della pandemia, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità locale. Il paese ha registrato 16.973 contagi nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni dal'inizio della pandemia è ora di 1.005.295 casi, mentre il bilancio delle vittime è aumentato di 156 a 34.366. Mentre questo è lo scenario in alcuni paesi del Vecchio continente.La Francia ha registrato 26.676 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, più di 6.000 rispetto alla giornata di ieri. Le vittime giornaliere correlate al Covid sono invece 166. In totale, dallo scoppio dell'epidemia nel ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laè diventata ildell'occidentale a registrare più di undi infezioni da coronavirus dall'inizio della pandemia, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità locale. Ilha registrato 16.973 contagi nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni dal'inizio della pandemia è ora di 1.005.295, mentre il bilancio delle vittime è aumentato di 156 a 34.366. Mentre questo è lo scenario in alcuni paesi del Vecchio continente.La Francia ha registrato 26.676 nuovidi coronavirus nelle ultime 24 ore, più di 6.000 rispetto alla giornata di ieri. Le vittime giornaliere correlate alsono invece 166. In totale, dallo scoppio dell'epidemia nel ...

La Spagna è diventata il primo paese dell’Europa occidentale a registrare più di un milione di infezioni da coronavirus dall’inizio della pandemia, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità ...

È fondamentale salvaguardare la sicurezza e la sovranità alimentare, soprattutto ora che l’emergenza Covid ha dimostrato il valore strategico ... seguita da Germania e Spagna”.

