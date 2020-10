Coronavirus Firenze: vicesindaca Giachi in quarantena, ha avuto contatti con persona positiva al Covid-19 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cristina Giachi sta partecipando questo pomeriggio alla prima seduta dell'undicesima legislatura del Consiglio regionale toscano, in svolgimento a Palazzo Panciatichi a Firenze, in modalita' remota Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cristinasta partecipando questo pomeriggio alla prima seduta dell'undicesima legislatura del Consiglio regionale toscano, in svolgimento a Palazzo Panciatichi a, in modalita' remota

FirenzePost : Coronavirus Firenze: vicesindaca Giachi in quarantena, ha avuto contatti con persona positiva al Covid-19 - nicolanatale_ : @Marazola1 @Giulio_Firenze @fanpage Concludo e mi chiedo perché non abbiamo mai pensato alle mascherine come rimedi… - nicolanatale_ : @Marazola1 @Giulio_Firenze @fanpage Probabilmente un discorso analogo si potrebbe fare per il nuovo coronavirus, al… - SimonaeLuciano : Ma è possibile che nelle Rsa toscane sia pieno di positivi? Altro che movida, sono questi i luoghi da tenere sotto… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 12 morti (a Firenze, Pistoia, Massa e Arezzo), oggi 19 ottobre. E 986 nuovi contagi. Esplod… -