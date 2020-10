“L’Allieva 3” anticipazioni terza puntata: Alice e Claudio ritroveranno la loro intesa? (Di domenica 18 ottobre 2020) Questa sera, 18 Ottobre 2020, su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda la terza puntata della serie L’Allieva 3, tratta dai best-seller di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova. La nuova stagione è composta da 12 episodi che verranno trasmessi due per volta per un totale di sei serate. Oggi andranno in onda il quinti e sesto episodio, rispettivamente intitolati “Il bersaglio” e “Il ritratto”. Quali nuove avventure dovranno affrontare Alice e Claudio? Come procederà la loro storia d’amore? Il loro matrimonio è sempre più lontano? Ecco alcune anticipazioni sulla terza puntata de L’Allieva 3. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Questa sera, 18 Ottobre 2020, su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda ladella serie L’Allieva 3, tratta dai best-seller di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova. La nuova stagione è composta da 12 episodi che verranno trasmessi due per volta per un totale di sei serate. Oggi andranno in onda il quinti e sesto episodio, rispettivamente intitolati “Il bersaglio” e “Il ritratto”. Quali nuove avventure dovranno affrontare? Come procederà lastoria d’amore? Ilmatrimonio è sempre più lontano? Ecco alcunesullade L’Allieva 3. Leggi anche ...

