Mali Padre Maccalli e Nicola Chiacchio finalmente liberati

(Di venerdì 9 ottobre 2020)i due italiani sequestrati innel 2018 dai militanti jihadisti. Si tratta diPier LuigiUn portavoce del presidente delha dato una notizia che si attendeva da due anni. Sono statii due italiani presi in ostaggio dalle forza jihadiste nel paese.Pier … L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - Agenzia_Ansa : ++ Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio ++ #ANSA AGGIORNAMENTI A BREVE - riotta : Liberati in Mali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, ostaggi italiani di militanti jihadisti dal 2018. I… - luigideluca_vf : RT @ilmessaggeroit: #mali, liberati padre #maccalli e Nicola #chiacchio - AzzieThreadbare : RT @Agenzia_Ansa: Mali, liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio #ANSA -

Il sacerdote Pier Luigi Maccalli e il turista Nicola Chiacchio sono stati liberati nella notte in Mali. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 sempre in Africa, ma ...Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi. I due cittadini italiani, rapiti da miliziani jihadisti legati ad al-Qaeda, sono stati liberati ieri in Mali insieme all’ex ministro maliano ...