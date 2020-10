Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “E’ gay” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Durante una discussione nella casa del GF Vip, sembra che Adua Del Vesco abbia confidato a Dayanne Mello che Massimiliano Morra è gay. Questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere ricordata come quella dei coming out. Settimana scorsa, in prima serata ed in diretta, l’attore e sex symbol Gabriel Garko ha letto una lettera … L'articolo Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “E’ gay” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Durante una discussione nella casa del GF Vip, sembra cheDelabbia confidato a Dayanne Mello cheè gay. Questa edizione delVip potrebbe essere ricordata come quella dei coming out. Settimana scorsa, in prima serata ed in diretta, l’attore e sex symbol Gabriel Garko ha letto una lettera … L'articoloVip,Delsu: “E’ gay” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - clarkxvfire : @DomenicoChiaro2 @giovanniciacci @trash_italiano giorno nel grande fratello su ci sono state edizioni dove le perso… - RoJuventina : Non è più grande fratello è Gregoraci fratello vip! #GFVIP -