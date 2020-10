Nuovo album di Sfera Ebbasta in arrivo, tutti gli indizi (Di giovedì 1 ottobre 2020) In arrivo il Nuovo album di Sfera Ebbasta. Fino a poche settimane fa il trapper di Cinisello Balsamo tentava di zittire i fan che gli chiedevano aggiornamenti sul seguito ideale di Rockstar (2018): “Lo saprete per tempo”, aveva scritto Gionata Boschetti nelle stories. Il tempo è sufficientemente maturo? La bomba è arrivata nelle stories, ancora una volta, della voce di Uber. Nessun titolo, per il momento, né una data di rilascio. Ciò che vediamo è una croce di diamanti, perle e glitter accompagnata dai simboli che formano l’acronimo del suo nome: la $ e la €, rispettivamente simboli del dollaro e dell’euro che sintetizzano l’attitudine del trapper a scrivere linee sul cash che esplode dalle sue tasche. Tra brand e cruscotti di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inildi. Fino a poche settimane fa il trapper di Cinisello Balsamo tentava di zittire i fan che gli chiedevano aggiornamenti sul seguito ideale di Rockstar (2018): “Lo saprete per tempo”, aveva scritto Gionata Boschetti nelle stories. Il tempo è sufficientemente maturo? La bomba è arrivata nelle stories, ancora una volta, della voce di Uber. Nessun titolo, per il momento, né una data di rilascio. Ciò che vediamo è una croce di diamanti, perle e glitter accompagnata dai simboli che formano l’acronimo del suo nome: la $ e la €, rispettivamente simboli del dollaro e dell’euro che sintetizzano l’attitudine del trapper a scrivere linee sul cash che esplode dalle sue tasche. Tra brand e cruscotti di ...

Roby Facchinetti è un tesoro della musica italiana, protagonista di una carriera lunga 50 anni assieme ai Pooh.

Aprirà il concerto Nicolò Piccinni che nel 2016 ha esordito con l’album “Fuori dal giro” - raccolta di singoli ... che sarà incluso nel nuovo disco dell’artista, la cui uscita è prevista per il 2021.

