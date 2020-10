Elisabetta Gregoraci: “Quando è morta mia mamma, Briatore è andato in discoteca” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci: “Quando è morta mia mamma, Briatore è andato in discoteca” Elisabetta Gregoraci si sbottona ancora sul suo matrimonio con Flavio Briatore. La concorrente del Grande Fratello Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha raccontato retroscena inediti sul rapporto con il noto imprenditore, in particolare riguardo un periodo molto delicato della sua vita. “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male” ha spiegato la Gregoraci. “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca”, ha raccontato alla contessa Patrizia De ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020): “Quando èmiain discoteca”si sbottona ancora sul suo matrimonio con Flavio. La concorrente del Grande Fratello Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha raccontato retroscena inediti sul rapporto con il noto imprenditore, in particolare riguardo un periodo molto delicato della sua vita. “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male” ha spiegato la. “Quando èmia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca”, ha raccontato alla contessa Patrizia De ...

