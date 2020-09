L'Atalanta vince a Torino 4-2 nell'anticipo di Serie A (Di sabato 26 settembre 2020) Torino (ITALPRESS) – Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, il Torino ha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all'Olimpico è sempre l'Atalanta a dominare e trionfare, seppur con un più equilibrato e rocambolesco 4-2 costruito in rimonta grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon in risposta alla doppietta di Belotti. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina, Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con l'attacco pesante Belotti-Zaza. La prima occasione da gol è costruita dall'ex attaccante della Juve che al 7′ vince il duello fisico con Sutalo e si invola verso la porta di Sportiello prima di scaricare un mancino che si infrange sulla traversa. Quattro minuti dopo il Torino passa in vantaggio: Rincon avanza fino al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020)(ITALPRESS) – Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, ilha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all'Olimpico è sempre l'a dominare e trionfare, seppur con un più equilibrato e rocambolesco 4-2 costruito in rimonta grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon in risposta alla doppietta di Belotti. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina, Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con l'attacco pesante Belotti-Zaza. La prima occasione da gol è costruita dall'ex attaccante della Juve che al 7′il duello fisico con Sutalo e si invola verso la porta di Sportiello prima di scaricare un mancino che si infrange sulla traversa. Quattro minuti dopo ilpassa in vantaggio: Rincon avanza fino al ...

SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - eudamone_ : RT @SerieA: Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori diversi. ?? #… - irejdoc1897 : RT @SerieA: Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori diversi. ?? #… - CorriereCitta : L’Atalanta vince a Torino 4-2 nell’anticipo di Serie A - Peppe3112 : Quindi Atalanta - Belotti è finita 4 a 2 se non vince nemmeno sabato a Genova inizierà a scricchiolare la panchina… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta vince L’Atalanta vince a Torino 4-2 nell’anticipo di Serie A Il Tempo L’Atalanta vince a Torino 4-2 nell’anticipo di Serie A

TORINO (ITALPRESS) – Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, il Torino ha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all’Olimpico è sempre l’Atalanta a dominar ...

L'Atalanta torna a incantare: 4-2 al Torino

Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, il Torino ha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all’Olimpico è sempre l'Atalanta di Gasperini a dominare e trio ...

TORINO (ITALPRESS) – Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, il Torino ha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all’Olimpico è sempre l’Atalanta a dominar ...Rispetto allo 0-7 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione, il Torino ha mostrato di essere tutto un altro tipo di squadra. Ma all’Olimpico è sempre l'Atalanta di Gasperini a dominare e trio ...