I vescovi: “Crisi non accentui diseguaglianze, si usino i fondi Ue in maniera intelligente. La burocrazia e le mafie sono un cancro” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il rischio che la crisi possa diventare un “moltiplicatore delle diseguaglianze” amplificando “fratture e differenze sociali”, anche tra Nord e Sud del Paese. E una forte preoccupazione per il “cancro della burocrazia” e la “malavita mafiosa”. I vescovi guardano agli scenari generati dalla pandemia e alle conseguenze sanitarie e sociali e al termine del Consiglio Cei fanno notare che “accanto ai segni positivi, non sono mancati i motivi di preoccupazione”. Ad iniziare proprio “dal profilarsi del rischio di una crisi che può diventare un moltiplicatore delle diseguaglianze, esacerbando fratture e differenze sociali preesistenti, anche in termini di divario tra Settentrione e Meridione”. Quindi le “parole forti” sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Il rischio che la crisi possa diventare un “moltiplicatore delle” amplificando “fratture e differenze sociali”, anche tra Nord e Sud del Paese. E una forte preoccupazione per il “cancro della” e la “malavita mafiosa”. Iguardano agli scenari generati dalla pandemia e alle conseguenze sanitarie e sociali e al termine del Consiglio Cei fanno notare che “accanto ai segni positivi, nonmancati i motivi di preoccupazione”. Ad iniziare proprio “dal profilarsi del rischio di una crisi che può diventare un moltiplicatore delle, esacerbando fratture e differenze sociali preesistenti, anche in termini di divario tra Settentrione e Meridione”. Quindi le “parole forti” sia ...

appuntidicarta : (Un'ora a ripassare la crisi della Chiesa nel x secolo e la questione dei vescovi-conti. @Dio, la lotta per le inve… - adrianopulit : RT @TwittGiorgio: Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo - tweety70il : RT @TwittGiorgio: Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo - paolaokaasan : RT @TwittGiorgio: Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo - Daniele68263420 : RT @TwittGiorgio: Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo -

Ultime Notizie dalla rete : vescovi “Crisi Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE