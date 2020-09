Adriana Volpe litiga con il marito in strada: “il primo giorni di scuola” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tensione e rabbia tra le strade di Milano, tra la conduttrice Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, mentre accompagnano la figlia a scuola. La crisi tra Adriana Volpe e il marito, Roberto Parli sembra non essere passata. La rivista di Alfonso Signorini, “Chi”, ha scattato alcune foto che ritraggono la conduttrice ed il marito … L'articolo Adriana Volpe litiga con il marito in strada: “il primo giorni di scuola” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 24 settembre 2020) Tensione e rabbia tra le strade di Milano, tra la conduttricee ilRoberto Parli, mentre accompagnano la figlia a scuola. La crisi trae il, Roberto Parli sembra non essere passata. La rivista di Alfonso Signorini, “Chi”, ha scattato alcune foto che ritraggono la conduttrice ed il… L'articolocon ilin: “ildi scuola” Curiosauro.

trashaccxo : @ndunde2 cosa c’entra l’etààà???? l’anno scorso denver e adriana volpe??? ma che vuol dire l’età?? si vede che c’è… - maria_bross19 : RT @GretaSmara: E dopo Adriana Volpe e Andrea Denver nella sauna, ora è anche il turno di Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci ???? (an… - GretaSmara : E dopo Adriana Volpe e Andrea Denver nella sauna, ora è anche il turno di Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregorac… - SimoGianlorenzi : RT @kaattchu: Stefania Orlando è la nostra Adriana Volpe di quest'anno, WE CAN'T LET HER DOWN #GFvip - JustRiccardo : RT @salvatrash1: Ma fa più ascolti di Adriana Volpe su tv8 sto piangendo #GFVip -