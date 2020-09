Cina | “Assalto finale al Tibet” Attacco ai mezzi di sussistenza tradizionali

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 22 settembre 2020) PECHINO – Lasta spingendo un numero crescente di lavoratori rurali tibetani fuori dalla terra verso centri di formazione in stile militare di recente costruzione dove vengono trasformati in operai, rispecchiando un programma nella regione dello Xinjiang occidentale che i gruppi per i diritti hanno bollato come lavoro coercitivo. Pechino ha stabilito quote per il trasferimento di massa di lavoratori rurali all’interno del Tibet e in altre parti della, secondo oltre un centinaio di rapporti dei media statali, documenti politici degli uffici governativi in ​​Tibet e richieste di appalti rilasciate tra il 2016-2020. L’aumento delle quote segna una rapida espansione di un’iniziativa destinata a fornire lavoratori fedeli all’industria cinese. Un avviso pubblicato il mese scorso sul sito web del ...